В Саратове 24 июня объявлен нерабочим днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем по всей стране. Указ появился на официальном сайте kremlin.ru вчера вечером, 29 мая.
- Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы, — говорится в Указе президента.
В документе говорится, что 24 июня в 10:00 по местному времени в Москве и других городах РФ пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы.
Также в 22:00 в городах России прогремят салюты.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU