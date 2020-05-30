В Саратове 24 июня объявлен нерабочим днем

30 Май 2020 2020-05-30T08:30:22+03:00

Президент подписал указ об объявлении нерабочего дня с сохранением зарплаты

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Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем по всей стране. Указ появился на официальном сайте kremlin.ru вчера вечером, 29 мая.

- Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы, — говорится в Указе президента.

В документе говорится, что 24 июня в 10:00 по местному времени в Москве и других городах РФ пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы.

Также в 22:00 в городах России прогремят салюты.

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ИСТОЧНИК KP.RU