В Пугачевском районе перевернулся автомобиль с пьяным водителем
В Пугачевском районе Саратовской области вчера вечером, 29 мая, перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser.
За рулем иномарки был 34-летний водитель. «Скорая» оказала помощь ему и его пассажиру. От госпитализации они отказались.
Также специалисты облспаса стабилизировали авто и отключили АКБ.
Как сообщает «ЧП Саратов», по словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте также работали сотрудники ДПС. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU