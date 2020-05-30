В Пугачевском районе перевернулся автомобиль с пьяным водителем

30 Май 2020 2020-05-30T08:12:49+03:00

Он вместе с пассажиром отказались от госпитализации

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В Пугачевском районе Саратовской области вчера вечером, 29 мая, перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser.

За рулем иномарки был 34-летний водитель. «Скорая» оказала помощь ему и его пассажиру. От госпитализации они отказались.

Также специалисты облспаса стабилизировали авто и отключили АКБ.

Как сообщает «ЧП Саратов», по словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте также работали сотрудники ДПС. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU