Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 10 июня
Опубликовано постановление правительства Саратовской области №445-П от 29 мая 2020 года.
В нем закрепляется ряд послаблений ограничительных мер, которые действовали до сегодняшнего дня.
Гражданам разрешаются прогулки и занятия спортом на улице. Все — при условии социального дистанцирования.
Однако режим самоизоляции и запрета на работу развлекательных заведений, спортклубов, кладбищ, учреждений культуры, общепита, парков и т. д. продолжает действовать до 10 июня.
Ранее «КП-Саратов» уже писала о решении правительства войти в первый этап снятия ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU