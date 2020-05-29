Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 10 июня

29 Май 2020 2020-05-29T21:06:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Опубликовано постановление правительства Саратовской области №445-П от 29 мая 2020 года.

В нем закрепляется ряд послаблений ограничительных мер, которые действовали до сегодняшнего дня.

Гражданам разрешаются прогулки и занятия спортом на улице. Все — при условии социального дистанцирования.

Однако режим самоизоляции и запрета на работу развлекательных заведений, спортклубов, кладбищ, учреждений культуры, общепита, парков и т. д. продолжает действовать до 10 июня.

Ранее «КП-Саратов» уже писала о решении правительства войти в первый этап снятия ограничений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU