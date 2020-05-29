Жители «Улешей» из-за спила деревьев спасаются от зноя под баннером

29 Май 2020 2020-05-29T21:26:07+03:00

Жители Улешей ишут тень хотя бы от рекламных банеров

Раньше на улице Чернышевского были деревья

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Сегодня, 29 мая, житель микрорайона «Улеши» в Саратове Евгений рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о том, как приходится спасаться от жары на улице Чернышевского в связи со спилом деревьев.

Раньше зеленые насаждения давали прохладу и островок, куда зной не доставал.

На них начали покушаться еще в марте. Сначала рабочие обрезали верхушки, а в апреле начали делать тротуар на улице и снова взялись за каштаны. Местные жители оберегали деревья как могли.

При этом документов на спил никто показать саратовцам так и не смог.

Это была попытка опилить дерево

Евгений рассказал, что из-за солнца тротуары сильно нагреваются. Сегодня днем от асфальта шел жар. А местным жителям было бы гораздо приятнее как раньше, побыть в тени деревьев.

Напомним, многие саратовцы жаловались на вырубку зеленых насаждений, которая проходит в одно время с обновлением тротуаров. В мэрии заявляли, что убирают только старые и ветхие деревья, однако местные жители находили доказательства обратному.

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ИСТОЧНИК KP.RU