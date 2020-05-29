Валерий Радаев призвал не ориентироваться на тренды падения производства

29 Май 2020 2020-05-29T19:49:21+03:00

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Заместитель председателя правительства Саратовской области Василий Разделкин на заседании Координационного совета под председательством губернатора Валерия Радаева сообщил о ситуации в промышленности.

Он напомнил, что работа ряда предприятий была остановлена с конца марта по 11 мая. Всего, по его словам, деятельность продолжили около 50 тыс. человек.

Такая ситуация привела к снижению объемов отгруженных товаров — на 12,6%.

При этом значительный спад зафиксирован в легкой и тяжелой промышленности.

В то же время выросли объемы в отраслях снабжения электроэнергией, газом и паром — индекс промышленного производства составил 121%.

В целом за январь-апрель налоговые поступления составили 12,7 млрд рублей, что лишь 83% от плана. Причина — заметное снижение объемов налога на прибыль.

С 12 мая завершились объявленные нерабочие дни, на работу вышли около 80 тыс. человек.

Сейчас, по словам Разделкина, около 11% предприятий имеют загрузку менее 30%. А половина — более 60%.

Валерий Радаев поинтересовался прогнозами в отрасли.

Василий Разделкин отметил, что по итогам года планировалось достичь ИПП на уровне 102%. Сейчас планы были скорректированы, например, по России ожидается падение на 5%. По Саратовской области — не более 3%.

- Надо не ориентироваться на общие тренды. Мы не можем к общему падению присоединяться. Над каждое предприятие знать в лицо, знать его проблемы. Наши возможности складываются из нашей деятельности, — ответил на это губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU