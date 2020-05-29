В Саратовской области скончались 99 человек с коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T19:34:37+03:00

Из них только у 34 как причина смерти официально значится COVID-19

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В Саратовской области с начала пандемии коронавируса выздоровели всего 1141 человек, из них 764 выписаны из стационаров и 377 переболели на дому. В последние три дня число выписанных превышает чисто поступивших. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Сегодня в стационарах остаются 1172 человека, из них у 770 коронавирус, 86 на кислородной поддержке, 57 – на аппаратах ИВЛ.

Смертность от COVID-19 в регионе на уровне среднероссийской - 1,2%.

- Но летальность становится объективным фактором только после окончания эпидемии, - отметил Костин.

На сегодня 34 человека в регионе скончались от коронавируса. Это 21 мужчина 13 женщин. Еще один полугодовалый ребенок ранее скончался в Новоузенском районе.

При этом в апреле было всего 3 смерти, а в мае уже 31. Это связано с ростом числа тяжелых больных.

Еще 65 человек с коронавирусом умерли от других патологий. В 12% случаев причины смерти пока уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU