В Саратовской области разметку нанесли на грунтовую дорогу

29 Май 2020 2020-05-29T19:00:30+03:00

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В Саратовской области женщина заметила грунтовую дорогу с нанесенной на нее разметкой.

- Вы только посмотрите на эти чудеса дорожной разметки! Это просто делали инженеры от бога! — заявляет, вероятно саркастично, очевидец.

На снятом в Петровске видео заметна полоса краски, которая проходит прямо по земле. При этом, судя по кадрам, в некоторых местах «полосы» дороги получились не слишком широкими.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="192" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782070" frameborder="0"></iframe> В Петровском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU