В Саратовской области разметку нанесли на грунтовую дорогу
В Саратовской области женщина заметила грунтовую дорогу с нанесенной на нее разметкой.
- Вы только посмотрите на эти чудеса дорожной разметки! Это просто делали инженеры от бога! — заявляет, вероятно саркастично, очевидец.
На снятом в Петровске видео заметна полоса краски, которая проходит прямо по земле. При этом, судя по кадрам, в некоторых местах «полосы» дороги получились не слишком широкими.
В Петровском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку.
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ИСТОЧНИК KP.RU