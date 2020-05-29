Семью в селе под Вольском спасли от змеи

29 Май 2020 2020-05-29T18:08:36+03:00

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Сегодня, 29 мая, семью в селе Широкий Буерак в Вольском районе Саратова спасли от змеи.

По данным портала «ЧП Саратов», она заползла в дом №42А на Комсомольской улице и напугала женщину с тремя малышами.

Прибывшие спасатели устранили ее, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU