2020-05-29T17:57:07+03:00
Общество

Лодочники с Зеленого острова опасаются выселения

В администрации заверили, что основания для тревоги нет
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Лодочные базы Зеленого островаЛодочные базы Зеленого острова
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В редакцию «КП-Саратов» обратились представители владельцев маломерных судов, которые базируются на Зеленом острове.

По словам лодочников, им неофициально сообщили, что следует в кратчайшие сроки освободить землю.

- Там сотни людей, у многих лодки не на ходу, в ремонте. Там у людей дачи, они что-то посадили, живут там. Куда им деваться сейчас? Люди в шоке, ходят разные слухи. Сказали, что если за три недели не вывезем имущество, то все перекроют и начнется мародерство, — рассказала на условиях анонимности собеседника «Комсомолки».

В администрации Саратова на вопрос «Комсомолки» пояснили, что обитателей Зеленого острова не выселяют.

- На территории детской спортивной школы стоит вагончик. Вот его попросили убрать. Это все, — заверили в пресс-службе мэрии, отметив, что лодочникам не стоит беспокоиться.

Тем не менее они не до конца успокоились. Тревогу лодочников вызывает не сам факт, что их могут попросить освободить остров, а то, что это может быть сделано в неудобный сезон.

- Если нам вдруг в декабре объявят, чтобы мы в январе ушли, то это просто невозможно. Не потащим же мы лодки по льду. А навигационный период очень короткий, — отметили они.

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Напомним, Зеленый остров должен стать полноценной частью Саратовской агломерации. В числе пяти территорий — Глебучева оврага, бывшего аэропорта, Соколовой горы и острова Покровские пески — он он станет одним из объектов Стратегии пространственного и социально-экономического развития.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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