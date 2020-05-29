В Саратове росгвардеец помог старушке с плохой памятью найти ее дом

29 Май 2020 2020-05-29T17:47:55+03:00

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В Саратове росгвардеец помог старушке с плохой памятью добраться до дома.

- Вчера утром старший сержант Денис Косенко во время своего выходного увидел из окна квартиры пенсионерку во дворе на улице Мысникова. Женщина была напугана и не могла понять, где находится, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.

Правоохранитель вышел и во время разговора выяснил, что у 95-летней женщины проблемы с памятью из-за перенесенного заболевания. Она с трудом помнила только свои имя и фамилию, а адрес забыла.

Росгвардеец успокоил пенсионерку, связался с дежурным отдела вневедомственной охраны и установил возможное место проживания гражданки.

Денис Косенко доставил старушку до дома и передал родственникам, которые поблагодарили его.

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ИСТОЧНИК KP.RU