2020-05-29T17:23:34+03:00
Общество

В Саратове планируется в ближайшее время начать тестирование на антитела к коронавирусу по ОМС

Решается вопрос с оборудованием
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области вскоре могут начать делать тесты на антитела к коронавирусу по полису обязательного медицинского страхования.

Об этом на брифинге в Минздраве заявил первый заммининистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Он отметил, что так как коронавирусная инфекция является новой, то в первую очередь усилия были направлены на выявление РНК самого вируса методом полимеразной цепной реакции.

- Сейчас идет дело к следующему этапу, — отметил Шувалов.

По его словам, для этого необходимо решить вопрос с оборудованием и расходными материалами. Станислав Шувалов предположил, что уже в ближайшее время в Саратове начнут проводить тесты на антитела к коронавирусу по ОМС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове планируется в ближайшее время начать тестирование на антитела к коронавирусу по ОМС
Водитель ВАЗ-2110 погиб при опрокидывании на дороге под Саратовом
Завершено расследование дела о попытке подкупа сотрудника УФСБ в Саратове
В СГЮА прошел образовательный семинар для председателей ТИК
Николай Панков поздравил выпускников с последним звонком
Медработникам в Энгельсе недоплатили 166 тыс. рублей за работу с коронавирусными пациентами
Саратовские СМИ и издательства одними из первых обратились за включением отрасли в список наиболее пострадавших от эпидемии
Михаил Исаев: стоит задача привести Саратов в порядок за 3-5 лет
На базе ПИУ РАНХиГС стартовала программа для руководителей школ «Цифровая трансформация школы»
Насильника падчерицы из Балакова отправили в колонию на 12 лет
В Саратове отремонтировали еще пять дорог
ООО «КВС» построило новый водопровод по Вишневому проезду
В Саратовской области 12 человек старше 80 лет победили коронавирус
В ПИУ РАНХиГС прошел I управленческий онлайн-хакатон «ПРОЕКТОГЕНЕЗ: ver. Спецоперация»
Водителя с фермы в Саратовской области осудили за случайную смерть слесаря
Саратовцы побили антирекорд по самоизоляции