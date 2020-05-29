В Саратове планируется в ближайшее время начать тестирование на антитела к коронавирусу по ОМС
В Саратовской области вскоре могут начать делать тесты на антитела к коронавирусу по полису обязательного медицинского страхования.
Об этом на брифинге в Минздраве заявил первый заммининистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Он отметил, что так как коронавирусная инфекция является новой, то в первую очередь усилия были направлены на выявление РНК самого вируса методом полимеразной цепной реакции.
- Сейчас идет дело к следующему этапу, — отметил Шувалов.
По его словам, для этого необходимо решить вопрос с оборудованием и расходными материалами. Станислав Шувалов предположил, что уже в ближайшее время в Саратове начнут проводить тесты на антитела к коронавирусу по ОМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU