Водитель ВАЗ-2110 погиб при опрокидывании на дороге под Саратовом

29 Май 2020 2020-05-29T16:28:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Базарно-Карабулакском районе сегодня днем, 29 мая, случилось смертельное ДТП.

- Авария произошла в 16:00 на 1-м км автодороги между поселками Тепляковка и Свободный. 57-летний водитель ВАЗ-2110 съехал с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

Мужчина погиб на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU