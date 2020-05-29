Водитель ВАЗ-2110 погиб при опрокидывании на дороге под Саратовом
Обстоятельства ДТП выясняются
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В Базарно-Карабулакском районе сегодня днем, 29 мая, случилось смертельное ДТП.
- Авария произошла в 16:00 на 1-м км автодороги между поселками Тепляковка и Свободный. 57-летний водитель ВАЗ-2110 съехал с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
Мужчина погиб на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU