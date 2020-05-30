В Саратове будет жаркая суббота с грозой
Поднимется сильный ветер
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Сегодня, 30 мая, в Саратове во второй половине дня ожидается кратковременный дождь и гроза.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 6-11 м/с, его порывы при грозе достигнут 15-20 м/с.
Столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU