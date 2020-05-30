В Саратове будет жаркая суббота с грозой

30 Май 2020 2020-05-29T16:21:33+03:00

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Сегодня, 30 мая, в Саратове во второй половине дня ожидается кратковременный дождь и гроза.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 6-11 м/с, его порывы при грозе достигнут 15-20 м/с.

Столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU