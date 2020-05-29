Завершено расследование дела о попытке подкупа сотрудника УФСБ в Саратове
В Саратове завершено расследование уголовного дела о попытке подкупа сотрудника УФСБ.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 59-летний мужчина.
По версии следствия, днем 18 мая он предложил 50 тыс. рублей оперуполномоченному УФСБ. За эти деньги мужчина надеялся избежать уголовного преследования и получить изъятые у него во время обыска вещи. Сделка должна была состояться в помещении на улице Спицина.
Сотрудник УФСБ отказался от денег, а мужчина был задержан. Он признал свою вину и раскаялся. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU