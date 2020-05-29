2020-05-29T15:22:30+03:00
Общество

Саратовские СМИ и издательства одними из первых обратились за включением отрасли в список наиболее пострадавших от эпидемии

Инициатором обращения к властям в Саратове выступил холдинг «Волга-Медиа»
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Журналисты обратились к правительству области, а оттуда ушло письмо к МишустинуЖурналисты обратились к правительству области, а оттуда ушло письмо к Мишустину
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Обращения представителей саратовских СМИ и издателей газет в числе других аналогичных предложений со всей России были услышаны в Правительстве РФ. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о внесении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за коронавируса.

- Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет, — говорится на сайте правительства РФ.

- Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем, — цитирует пресс-служба Правительства РФ Михаила Мишустина.

В Правительстве подчеркнули, что к ним поступили многочисленные обращения на эту тему от представителей отрасли, СМИ, ассоциаций, а также органов государственной власти.

Напомним, саратовские издатели и СМИ стали одними из первых в этом процессе, инициатором обращения к властям выступил холдинг «Волга-Медиа». Подписанное представителями отрасли письмо легло в основу обращения регионального министра информации и печати, а затем — губернатора области Валерия Радаева, который поддержал СМИ и попросил о поддержке премьер-министра.

Процесс принятия решения был не быстрым, возможно, на это повлияло заражение Мишустина коронавирусом и продолжавшийся некоторое время период лечения.

Совместными усилиями представителей отрасли удалось убедить Правительство РФ включить СМИ и издательства в число наиболее пострадавших отраслей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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