В Озинском районе начальницу миграционного отдела полиции оштрафовали и уволили за взятку

29 Май 2020 2020-05-29T11:54:56+03:00

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В Саратовской области под суд попала бывшая сотрудница полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняли в получении взятки в Озинском районе.

Суд установил, что с марта по апрель 2019 года начальница миграционного пункта отдела полиции находилась в командировке в Озинском районе. Там она получила от мужчины 8 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать группу иностранцев к ответственности.

Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД региона.

И мужчина, и женщина на предварительном следствии признали вину.

В отношении женщины уголовное преследование было прекращено. Суд вынес решение о штрафе в сумме 50 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудница полиции уволена за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU