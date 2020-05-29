В Озинском районе начальницу миграционного отдела полиции оштрафовали и уволили за взятку
В Саратовской области под суд попала бывшая сотрудница полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняли в получении взятки в Озинском районе.
Суд установил, что с марта по апрель 2019 года начальница миграционного пункта отдела полиции находилась в командировке в Озинском районе. Там она получила от мужчины 8 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать группу иностранцев к ответственности.
Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД региона.
И мужчина, и женщина на предварительном следствии признали вину.
В отношении женщины уголовное преследование было прекращено. Суд вынес решение о штрафе в сумме 50 тыс. рублей.
Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудница полиции уволена за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
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ИСТОЧНИК KP.RU