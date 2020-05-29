В СИЗО-1 Саратова выявлен еще один дебошир
В Саратове по факту дезорганизации работы СИЗО-1 возбуждено еще одно уголовное дело. Ранее «КП-Саратов» писала о случае нападения на инспектора.
Как сообщили в СУ СКР региона, в ходе расследования выяснилось, что одновременно с этим еще один следственно-арестованный, 22-летний мужчина, начал грубо и нецензурно ругать сотрудника учреждения, угрожая насилием.
Проводится расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU