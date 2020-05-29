2020-05-29T09:26:26+03:00
Происшествия

Саратовец отсидит полгода в колонии за кражу телевизоров и кофемашины из Mazda

Мужчина признал свою вину
Дарья Вострикова
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Суд признал 23-летнего саратовца виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 20 декабря 2019 года ночью мужчина увидел припаркованный автомобиль марки Mazda на улице Мичурина в Волжском районе города.

Его внимание привлекли два телевизора и кофемашина, которые лежали на заднем сидении иномарки. Злоумышленник достал отвертку, разбил стекло машины и забрал технику.

Сумма ущерба составила свыше 65 тыс. рублей.

Мужчина признал свою вину, теперь он проведет полгода в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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