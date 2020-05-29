Саратовец отсидит полгода в колонии за кражу телевизоров и кофемашины из Mazda
Суд признал 23-летнего саратовца виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 20 декабря 2019 года ночью мужчина увидел припаркованный автомобиль марки Mazda на улице Мичурина в Волжском районе города.
Его внимание привлекли два телевизора и кофемашина, которые лежали на заднем сидении иномарки. Злоумышленник достал отвертку, разбил стекло машины и забрал технику.
Сумма ущерба составила свыше 65 тыс. рублей.
Мужчина признал свою вину, теперь он проведет полгода в исправительной колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU