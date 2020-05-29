Четыре улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды
Водоснабжение вернут ориентировочно до 17:00
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Сегодня, 29 мая, без воды остались жители Вишневой улицы, 2,4,6,11,15, Телеграфной 7, 9, 10, Вишневого проезда 2 А, 3, 4, проспекта 50 лет Октября 63, 65, 67.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».
Ограничения продлятся ориентировочно до 17:00, как только закончат работы на коммуникациях.
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ИСТОЧНИК KP.RU