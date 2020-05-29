Четыре улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды

29 Май 2020 2020-05-29T09:21:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 мая, без воды остались жители Вишневой улицы, 2,4,6,11,15, Телеграфной 7, 9, 10, Вишневого проезда 2 А, 3, 4, проспекта 50 лет Октября 63, 65, 67.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до 17:00, как только закончат работы на коммуникациях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU