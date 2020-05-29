2020-05-29T09:19:30+03:00
Общество

Оцифровка данных в саратовских ЗАГСах помогла семьям получить матпомощь

По словам начальника Управления по делам ЗАГС, граждане смогли избежать затруднительных ситуаций при оформлении выплат
Ольга Симонова
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Отделы ЗАГС Саратовской области оцифровали более 444 тыс. записей о рождении.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, было поручено в сжатые сроки передать сведения о рождении детей с 2002 по 2018 годы в связи с введением новых федеральных выплат семьям.

- Все специалисты наших территориальных отделов отнеслись к вопросу с полным осознанием необходимости его максимально оперативного решения. Ведь от наличия данных в электронном реестре зависит возможность получения семьями с детьми социальной помощи, — подчеркнула Юлия Пономарева.

Она отметила, что граждане смогли избежать затруднительных ситуаций при оформлении выплат.

Всего в электронный вид в Саратовской области переведено более 4 млн актовых записей, находящихся на хранении в отделах ЗАГС. Некоторые из них 1926 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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