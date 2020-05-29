2020-05-29T09:24:56+03:00
Общество

В Саратове для сохранения деревьев потребовалась помощь экспертов СГАУ и СГТУ

Подписано соглашение о сотрудничестве вузов с администрацией города
Екатерина Семенова
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Подписано соглашение между администрацией Саратова, СГАУ и СГТУПодписано соглашение между администрацией Саратова, СГАУ и СГТУФото: Александр Уриевский
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В Саратове сегодня, 29 мая, было подписано соглашение между администрацией города и двумя вузами — Саратовским государственным аграрным университетом и Саратовским государственным техническим университетом.

Соглашение направлено на сотрудничество с экспертами в части сохранения и развития системы зеленых насаждений.

Эксперты саратовских вузов помогут сохранить зеленые насаждения в Саратвое Фото: Александр Уриевский

Эксперты саратовских вузов помогут сохранить зеленые насаждения в СаратвоеФото: Александр Уриевский

- Привлечь компетентных научных сотрудников к работе на благо муниципалитета – это логичное решение, инициатором которого выступила администрация города. Кафедры вышеназванных вузов могут предложить нам экспертизу в широком спектре направлений: от точечного озеленения и до благоустройства города в целом. Для нас важно, что помощь поступит от ученых, профессионалов в данной сфере — от тех людей, чье авторитетное мнение будет способствовать принятию правильных решений. Мы уверены, что подобное сотрудничество поможет нам выработать четкую политику по созданию, сохранению и развитию зеленых зон. Вместе мы будем изучать и обсуждать законопроекты по этой тематике, разрабатывать нормативную базу, участвовать в образовательных мероприятиях, проводить исследования. В итоге от нашего сотрудничества с учеными и специалистами вузов мы получим качественные актуальные программы в области озеленения, планы развития, которые будут отвечать потребностям Саратова и саратовцев, — заявил глава города Михаил Исаев.

От СГТУ соглашение подписал ректор ОлегАфонин, от СГАУ — и.о. ректора Дмитрий Соловьев.

Подписание соглашения между администрацией Саратова и СГТУ Фото: Александр Уриевский

Подписание соглашения между администрацией Саратова и СГТУФото: Александр Уриевский

Подписание соглашения между администрацией Саратова и СГАУ Фото: Александр Уриевский

Подписание соглашения между администрацией Саратова и СГАУФото: Александр Уриевский

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ИСТОЧНИК KP.RU

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