В Красноармейске сожители сексуально надругались над женщиной

29 Май 2020 2020-05-29T09:11:49+03:00

Компания собралась в квартире дома в Красноармейске. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Красноармейске Саратовской области вынесен приговор 32-летней женщине и 38-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, грабеже, причинении легкого вреда здоровью, а женщину — в насильственных сексуальных действиях.

29 декабря в Красноармейске собралась компания из восьми человек, в том числе двух женщин. Одна из них приревновала сожителя к другой. Чтобы доказать невиновность, мужчина решил при всех унизить «соперницу», его подруга это поддержала.

Она оттаскала потерпевшую за волосы и избила, а мужчина сексуально надругался над ней. Кроме этого он отнял у женщины телефон за 1,7 тыс. рублей.

Сначала пострадавшая не стала обращаться в полицию, но позже написала заявление. В ходе следствия телефон был ей возвращен.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Еще одним преступлением мужчины стало причинение вреда здоровью матери. 21 декабря у себя дома он поссорился с женщиной и ударил кастрюлей по руке, сломав ей палец.

Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 4,5 года, а женщину — на четыре года.

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ИСТОЧНИК KP.RU