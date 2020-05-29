Сегодня саратовцы не смогут купить алкоголь
Выпускники отмечают последний звонок
Алкоголь сегодня купить будет нельзяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Саратовской области сегодня, 29 мая, запрещена торговля алкоголем.
Как ранее писала «КП-Саратов», это связано с торжественной датой — последним звонком у выпускников.
Спиртными напитками нельзя сегодня торговать в розницу. За нарушение запрета грозит штраф: 20-40 тыс. рублей физическим лицам, 100-300 тыс. рублей — юридическим.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU