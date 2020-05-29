Сегодня саратовцы не смогут купить алкоголь

29 Май 2020 2020-05-29T08:39:13+03:00

Алкоголь сегодня купить будет нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Саратовской области сегодня, 29 мая, запрещена торговля алкоголем.

Как ранее писала «КП-Саратов», это связано с торжественной датой — последним звонком у выпускников.

Спиртными напитками нельзя сегодня торговать в розницу. За нарушение запрета грозит штраф: 20-40 тыс. рублей физическим лицам, 100-300 тыс. рублей — юридическим.

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ИСТОЧНИК KP.RU