Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 29 мая 2020 года: 94 новых случая
В Саратовской области растет число заразившихся коронавирусом.
По данным оперативного штаба, утром 29 мая было зарегистрировано еще 94 зараженных человека.
В общей сложности число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 2 840.
Выздоровел с начала эпидемии 1 141 человек, за сутки — 108.
Распределение новых случаев по территории области: город Саратов — 53, Балаковский район — 20, Энгельсский — 9, Турковский — 4, Ершовский и Духовницкий — по 2, Аткарский, Саратовский, Питерский и Екатериновский — по 1.
Среди заболевших 40 контактных лиц, 52 — с неустановленным источником заражения, 2 — прибывших из других регионов.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 19, с признаками ОРВИ — 46, с бессимптомным течением — 29.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 2;
- 18-19 лет – 1;
- 20-29 лет – 12;
- 30-39 лет – 15;
- 40-49 лет – 12;
- 50-59 лет – 15;
- старше 60 – 37.
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ИСТОЧНИК KP.RU