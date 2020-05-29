2020-05-29T09:09:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 29 мая 2020 года: 94 новых случая

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области составило 2 840 человек
Екатерина Семенова
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В Саратовской области выявлены новые заразившиеся коронавирусомВ Саратовской области выявлены новые заразившиеся коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Саратовской области растет число заразившихся коронавирусом.

По данным оперативного штаба, утром 29 мая было зарегистрировано еще 94 зараженных человека.

В общей сложности число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 2 840.

Выздоровел с начала эпидемии 1 141 человек, за сутки — 108.

Распределение новых случаев по территории области: город Саратов — 53, Балаковский район — 20, Энгельсский — 9, Турковский — 4, Ершовский и Духовницкий — по 2, Аткарский, Саратовский, Питерский и Екатериновский — по 1.

Среди заболевших 40 контактных лиц, 52 — с неустановленным источником заражения, 2 — прибывших из других регионов.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 19, с признаками ОРВИ — 46, с бессимптомным течением — 29.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 2;

- 18-19 лет – 1;

- 20-29 лет – 12;

- 30-39 лет – 15;

- 40-49 лет – 12;

- 50-59 лет – 15;

- старше 60 – 37.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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