2020-05-29T09:08:00+03:00
Общество

В Саратовской области разыскивают Олега Фокина из Мордовии

Мужчина ушел из дома 17 мая
Дарья Вострикова
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В Саратовской области разыскивают 56-летнего Олега Фокина.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 17 мая мужчина вышел из своего дома в селе Большие Березники Республики Мордовия и до сих пор о нем ничего не известно.

Пропавший может находиться в любом городе, он нуждается в помощи врачей.

Особые приметы мужчины: седая короткая борода, может носить очки.

Он лысый, рост 177 см, телосложение плотное, карие глаза.

На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку и спортивные штаны этого же цвета с лампасами, обут в серую обувь.

Всех, у кого есть сведения, которые могут посодействовать поиску, просят сообщить на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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