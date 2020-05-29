В Саратовской области разыскивают Олега Фокина из Мордовии
В Саратовской области разыскивают 56-летнего Олега Фокина.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 17 мая мужчина вышел из своего дома в селе Большие Березники Республики Мордовия и до сих пор о нем ничего не известно.
Пропавший может находиться в любом городе, он нуждается в помощи врачей.
Особые приметы мужчины: седая короткая борода, может носить очки.
Он лысый, рост 177 см, телосложение плотное, карие глаза.
На момент пропажи был одет в черную кожаную куртку и спортивные штаны этого же цвета с лампасами, обут в серую обувь.
Всех, у кого есть сведения, которые могут посодействовать поиску, просят сообщить на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU