В Романовке мужчина пытался зарезать сожительницу, ночевавшую у соседа
В поселке Романовка Саратовской области в отношении 56-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине и женщине.
Следствие считает, что 17 мая он вместе с 41-летней сожительницей и 66-летним соседом вместе распивали алкоголь. Через некоторое время гость ушел, а потом к себе домой отправилась женщина. Но по пути она заглянула к соседу, который жил с 39-летним сыном, и осталась ночевать.
Ночью 41-летний мужчина проснулся и отправился на поиски сожительницы. Приревновав, он заглянул к соседу, вооружившись ножом. У него дома он несколько раз ранил спящую женщину, а потом ударил оружием и кинувшегося к ней на защиту 66-летнего мужчину. Его сыну он лишь пригрозил расправой. После тот вызвал полицию и скорую помощь, потерпевшие были госпитализированы.
Следователи СУ СКР задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение, он признался и раскаялся, а сейчас находится под арестом.
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ИСТОЧНИК KP.RU