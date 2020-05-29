2020-05-28T21:26:30+03:00
Происшествия

Житель Балашова погиб на пожаре в своей квартире

Его нашли на диване
Екатерина Семенова
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Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома. Фото СУ СКР по Саратовской областиПожар произошел в квартире пятиэтажного дома. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Балашове Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в пятиэтажном доме микрорайона Балашов-3.

Днем 28 мая жильцы заметили дым из окон квартиры на четвертом этаже. Пожарные локализовали возгорание и обнаружили на диване 48-летнего мужчину. Его вынесли на свежий воздух, но вскоре он скончался.

Мужчину нашли на диване. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчину нашли на диване. Фото СУ СКР по Саратовской области

По предварительной версии, смерть наступила от отравления продуктами горения. Причиной пожара, возможно, стало неосторожное обращение с огнем при курении, так как очаг возгорания находился рядом с диваном.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Спасти пострадавшего не удалось. Фото СУ СКР по Саратовской области

Спасти пострадавшего не удалось. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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