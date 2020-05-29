2020-05-28T21:11:09+03:00
Общество

Депутат Андрей Воробьев пожелал саратовским выпускникам найти свое призвание

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Андрей ВоробьевАндрей Воробьев
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Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев поздравил выпускников и учителей с Последним звонком.

- Дорогие выпускники, педагоги и родители, поздравляю вас с Последним звонком, с днем прощания со школой! В этом году, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, «Последний звонок 2020» состоится в онлайн-формате. Такой вид празднования был выбран с целью профилактики распространения COVID-19. 2020 год запомнится знаменательными для всей страны событиями. Прежде всего, 75-летием Великой Победы. Хочется, чтобы выпускники, выходя из стен школы, помнили главное — у нашей страны великая история, великая Победа, великие герои и великий народ.

Школьные годы — прекрасная пора, воспоминания о которой останутся у выпускников на всю жизнь. И во многом это заслуга педагогов и родителей!

Хочется выразить особые слова признательности учителям, которые передавали свой опыт и знания учащимся, переживали, радовались победам и в каждом воспитывали достойного гражданина своей страны.

Дорогие ребята, теперь вы вступаете в большую и взрослую жизнь. Перед вами откроется множество дорог, и каждому из вас предстоит выбрать профессию. Желаю только легких и светлых путей, найти себя и свое призвание. Пусть вам сопутствует везение, удача и реализуются все ваши планы! — сказал Андрей Воробьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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