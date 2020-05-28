2020-05-28T20:21:34+03:00
Происшествия

В Пугачеве в столкновении трех авто пострадали четыре человека

Авария произошла утром
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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В Пугачеве Саратовской области утром 28 мая столкнулись три авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 11:35 напротив дома №116 по улице Красноармейская.

По предварительной версии, 68-летний водитель Chevrolet Niva нарушил правила проезда перекрестков. Автомобиль столкнулся с Kia Rio под управлением 29-летней женщины, а потом — с «Ладой Ларгус», за рулем которой сидел 67-летний водитель.

Помощь потребовалась женщине-водителю. Госпитализированы были водитель «Лады» и по одному пассажиру из обеих иномарок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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