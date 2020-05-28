В вертолетном училище в Саратовской области курсанты массово слегли с коронавирусом
На заседании оперативного штаба Саратовской области 27 мая по противодействию COVID-19 военный комиссар Андрей Старков отметил, что для проведения парада Победы в Саратове 24 июня может просто не хватить людей.
В некоторых военных учебных заведениях выявлены очаги коронавируса. Например, в 631-м региональном учебном центре боевого применения. Также на вертолетной базе в поселке Соколовый COVID-19 вывел из строя 30 курсантов и трех офицеров, которые госпитализированы в 428-й военный госпиталь.
У кадетов и юнармейцев закончился учебный год и они тоже в отпусках. Даже если личный состав вернется, то им предстоит провести две недели на карантине.
Остается привлекать казачество, состав МВД, МЧС, УФСИН, таможни.
- Театральная площадь большая, а много людей привлечь не сможем, — отметил Андрей Старков.
ИСТОЧНИК KP.RU