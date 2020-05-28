2020-05-27T22:44:15+03:00
Общество

В вертолетном училище в Саратовской области курсанты массово слегли с коронавирусом

Они отправлены на лечение в военный госпиталь
Екатерина Семенова
Поделиться:
На КПП вертолетного училища поселка СоколовыйНа КПП вертолетного училища поселка СоколовыйФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

На заседании оперативного штаба Саратовской области 27 мая по противодействию COVID-19 военный комиссар Андрей Старков отметил, что для проведения парада Победы в Саратове 24 июня может просто не хватить людей.

В некоторых военных учебных заведениях выявлены очаги коронавируса. Например, в 631-м региональном учебном центре боевого применения. Также на вертолетной базе в поселке Соколовый COVID-19 вывел из строя 30 курсантов и трех офицеров, которые госпитализированы в 428-й военный госпиталь.

У кадетов и юнармейцев закончился учебный год и они тоже в отпусках. Даже если личный состав вернется, то им предстоит провести две недели на карантине.

Остается привлекать казачество, состав МВД, МЧС, УФСИН, таможни.

- Театральная площадь большая, а много людей привлечь не сможем, — отметил Андрей Старков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В вертолетном училище в Саратовской области курсанты массово слегли с коронавирусом
В летних лагерях Саратовской области отдохнут дети, чьи родители потеряли работу из-за эпидемии
Уже полторы тысячи водителей в Саратове поплатились за поездки без пропусков
Александр Стрелюхин о соблюдении масочного режима на рынках: У меня нет слов
Александр Стрелюхин: Через два-три дня будем готовы к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
В Петровском районе водитель «семерки» улетел в кювет и погиб
Для жителей Саратовской области отпечатан спецвыпуск «КП» «Все не зря!»
Эксперт СГТУ рассказал об особенности застройки исторического центра Саратова
Число жертв ДТП под Петровском выросло до трех человек
Рост безработицы в Саратовской области: за июнь без работы останутся еще 5-6 тысяч человек
«КП-Саратов» вновь занимает лидирующее положение в регионе по индексу качества сайтов Яндекса
Иван Дзюбан стал новым председателем комитета по соцполитике в Саратовской облдуме
Проект местных нормативов градостроительного проектирования готов для обсуждения с депутатами городской думы
Стало известно, какие кафе в Саратове должны быть снесены
На конкурс Николая Панкова поступили проекты из библиотек Краснопартизанского района
Евгений Ковалев перестал быть главой комитета по соцполитике в Саратовской облдуме
Под Петровском два человека погибли в столкновении Opel Astra и грузовика
В 2019 году дети в Саратовской области совершили почти 500 преступлений
В Саратове ребенок залез на высоту трех этажей во время прогулки
На самоизоляции россияне стали активнее покупать велосипеды
В Саратовской области мужчина спилил дуб за 160 тыс. рублей для протопки печки
Саратовец перечислил мошеннице деньги за покупку лекарств для отца
Саратовец убил женщину за отказ дать деньги и получил девять лет колонии
В 2019 году жители сообщали об авариях на водопроводе по улице Прудная 17 раз. Коммуникации заменены
Согласовывать строительство высоток в центре Саратова теперь будет областная дума
В Ершове мужчина получил срок за изготовленный в гараже огнестрел
В Саратове директор предприятия ответит за долг в 67 тыс. рублей перед работниками
Индекс самоизоляции в Саратове на 27 мая: 1,2 балла