2020-05-27T22:06:34+03:00
Происшествия

Сторожа из Пугачевского района посадили на девять лет за убийство напарника

Он застрелил мужчину из обреза во время ссоры
Екатерина Семенова
Поделиться:
Тело убитого сторож спустил в погреб. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело убитого сторож спустил в погреб. Фото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор 43-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и его переделке.

Установлено, что в ночь на 18 января он с приятелем распивал алкоголь на территории КФХ, где работал сторожем, между Пугачевом и селом Каменка. К ним присоединился его 37-летний новый напарник.

Он стал козырять «блатным жаргоном», грубить и вести себя высокомерно по отношению к собутыльникам. Когда приятель ушел домой, напарники окончательно поссорились, и 43-летний мужчина выстрелил из обреза в лицо обидчику. Тот скончался на месте.

Тело убитого сторож сбросил в погреб, но утром рассказал о случившемся вернувшемуся приятелю. Тот вызвал полицию.

Мужчина признался и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области будут судить директора сельской школы
Сторожа из Пугачевского района посадили на девять лет за убийство напарника
В Саратове ожидается солнечный четверг
Материнский капитал онлайн получили уже 2 700 семей в Саратовской области
В летних лагерях Саратовской области отдохнут дети, чьи родители потеряли работу из-за эпидемии
Уже полторы тысячи водителей в Саратове поплатились за поездки без пропусков
Александр Стрелюхин о соблюдении масочного режима на рынках: У меня нет слов
Александр Стрелюхин: Через два-три дня будем готовы к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
В Петровском районе водитель «семерки» улетел в кювет и погиб
Для жителей Саратовской области отпечатан спецвыпуск «КП» «Все не зря!»
Эксперт СГТУ рассказал об особенности застройки исторического центра Саратова