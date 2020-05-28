Сторожа из Пугачевского района посадили на девять лет за убийство напарника
В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор 43-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и его переделке.
Установлено, что в ночь на 18 января он с приятелем распивал алкоголь на территории КФХ, где работал сторожем, между Пугачевом и селом Каменка. К ним присоединился его 37-летний новый напарник.
Он стал козырять «блатным жаргоном», грубить и вести себя высокомерно по отношению к собутыльникам. Когда приятель ушел домой, напарники окончательно поссорились, и 43-летний мужчина выстрелил из обреза в лицо обидчику. Тот скончался на месте.
Тело убитого сторож сбросил в погреб, но утром рассказал о случившемся вернувшемуся приятелю. Тот вызвал полицию.
Мужчина признался и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU