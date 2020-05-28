Сторожа из Пугачевского района посадили на девять лет за убийство напарника

28 Май 2020 2020-05-27T22:06:34+03:00

Он застрелил мужчину из обреза во время ссоры

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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор 43-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и его переделке.

Установлено, что в ночь на 18 января он с приятелем распивал алкоголь на территории КФХ, где работал сторожем, между Пугачевом и селом Каменка. К ним присоединился его 37-летний новый напарник.

Он стал козырять «блатным жаргоном», грубить и вести себя высокомерно по отношению к собутыльникам. Когда приятель ушел домой, напарники окончательно поссорились, и 43-летний мужчина выстрелил из обреза в лицо обидчику. Тот скончался на месте.

Тело убитого сторож сбросил в погреб, но утром рассказал о случившемся вернувшемуся приятелю. Тот вызвал полицию.

Мужчина признался и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU