В Петровском районе водитель «семерки» улетел в кювет и погиб
В Петровском районе Саратовской области сегодня, 27 мая, случилось ДТП со смертельным исходом.
Смертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной Госавтоинспекции
- В 17:30 на 1-м км автодороги Петровск — поселок Мирный 58-летний водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением и улетел в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Мужчина погиб на месте.
Смертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной Госавтоинспекции
Отметим, это не первое смертельное ДТП за день в Петровском районе. Ранее два пассажира Opel Astra погибли в столкновении с грузовиком, водитель легковушки скончался в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU