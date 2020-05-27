В Петровском районе водитель «семерки» улетел в кювет и погиб

27 Май 2020 2020-05-27T17:51:12+03:00

Это второе ДТП со смертельным исходом за день в районе

Изменить размер текста: A A

В Петровском районе Саратовской области сегодня, 27 мая, случилось ДТП со смертельным исходом.

Смертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной Госавтоинспекции

- В 17:30 на 1-м км автодороги Петровск — поселок Мирный 58-летний водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением и улетел в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Мужчина погиб на месте.

Смертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной Госавтоинспекции

Отметим, это не первое смертельное ДТП за день в Петровском районе. Ранее два пассажира Opel Astra погибли в столкновении с грузовиком, водитель легковушки скончался в больнице.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU