2020-05-27T17:51:12+03:00
Происшествия

В Петровском районе водитель «семерки» улетел в кювет и погиб

Это второе ДТП со смертельным исходом за день в районе
Ольга Симонова
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Смертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной ГосавтоинспекцииСмертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной Госавтоинспекции
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В Петровском районе Саратовской области сегодня, 27 мая, случилось ДТП со смертельным исходом.

Смертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной Госавтоинспекции

Смертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной Госавтоинспекции

- В 17:30 на 1-м км автодороги Петровск — поселок Мирный 58-летний водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением и улетел в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Мужчина погиб на месте.

Смертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной Госавтоинспекции

Смертельное ДТП в Петровском районе. Фото областной Госавтоинспекции

Отметим, это не первое смертельное ДТП за день в Петровском районе. Ранее два пассажира Opel Astra погибли в столкновении с грузовиком, водитель легковушки скончался в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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