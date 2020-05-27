2020-05-27T14:49:56+03:00
Общество

Замглавы саратовского Роспотребнадзора: Люди сами рискуют в автобусах

Надежда Матвеева уверена, что пассажиры должны соблюдать дистанцию в общественном транспорте
Екатерина Семенова
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Прогулки в парках пока разрешать не следует. Об этом заявила заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева на ежедневном брифинге в Минздраве.

Она отметила, что вопрос с разрешением посещения прогулок в парках и скверах будет решаться, когда область войдет в первый этап. Напомним, регион пока не достиг нужного показателя заболеваемости.

- Мое личное мнение, что открывать парки пока преждевременно. Люди соскучились по общению, и это создаст предпосылку для концентрации значительного количества граждан, — отметила Надежда Матвеева.

Кроме того, в парках часто имеются торговые объекты, места для развлечений, что также способствует сбору людей.

В то же время она отметила, что поездки в переполненных автобусах в час пик опаснее прогулок по паркам.

- Мы не раз заостряли на этом внимание, обращались в администрацию Саратова, чтобы было увеличено количество автобусов. Логистика должна меняться, — отметила Надежда Матвеева.

Тем не менее она считает, что люди достаточно предупреждены — ведь в каждом автобусе есть памятки о необходимости носить маску и соблюдать дистанцию.

- Люди сами рискуют, находясь в общественном транспорте. Если человек в силу каких-то причин не хочет следовать данной рекомендации, то он просто подвергает себя риску, — уверена Надежда Матвеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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