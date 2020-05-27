Несколько чиновников в Саратовской области могли заразиться коронавирусом в ходе застолья
В Роспотребнадзоре не стали подтверждать эту информацию
Надежда МатвееваФото: Антон Угольков
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Заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева 27 мая на брифинге в Минздраве не подтвердила информацию, что сразу несколько чиновников в Саратовской области заразились коронавирусом на совместном застолье.
- Нет именно такой информации у нас, но есть сведения, что среди работников Ивантеевской администрации есть один случай заражения. Контактные лица определены, противоэпидемиологические мероприятия проведены, — сказала Матвеева.
По ее словам, контактные лица отстранены от работы.
ИСТОЧНИК KP.RU