Несколько чиновников в Саратовской области могли заразиться коронавирусом в ходе застолья

27 Май 2020 2020-05-27T14:02:38+03:00

В Роспотребнадзоре не стали подтверждать эту информацию

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Заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева 27 мая на брифинге в Минздраве не подтвердила информацию, что сразу несколько чиновников в Саратовской области заразились коронавирусом на совместном застолье.

- Нет именно такой информации у нас, но есть сведения, что среди работников Ивантеевской администрации есть один случай заражения. Контактные лица определены, противоэпидемиологические мероприятия проведены, — сказала Матвеева.

По ее словам, контактные лица отстранены от работы.

ИСТОЧНИК KP.RU