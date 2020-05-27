2020-05-27T13:27:21+03:00
Общество

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов: Смертность от пневмонии за 2020 год ниже, чем за 2019

Общая смертность за 4 месяца 2020 года также ничже, чем за аналогичный период 2019 года
Екатерина Семенова
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Станислав ШуваловСтанислав ШуваловФото: Александр Уриевский
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В Саратовской области сегодня 5932 человека находятся под наблюдением из-за риска заражения коронавирусом.

Зараженных сегодня 2649, из них 1253 – мужчины. Показатель заболеваемости 109,7 на сто тысяч населения, по России 246,9.

На сегодняшний день 942 пациента выздоровели.

Об этом на брифинге 27 мая заявил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

- На 27 мая 32 человека скончались от коронавируса, - еще две смерти за минувшие сутки. Оба скончавшихся пациента - мужчины, один 68 лет, второй - старше 80 лет.

На стационарном лечении 827 человек с коронавирусом, и еще 767 лечатся амбулаторно, на дому.

В стационарах сегодня 705 пациентов с пневмонией, из них 79 на кислородной поддержке, 52 - на аппаратах ИВЛ. Нескольких таких пациентов удалось снять за сутки с ИВЛ, - рассказал Шувалов.

Он также отметил, что общая смертность за 4 месяца в регионе по сравнению с предыдущим годом на 2,1 % ниже - это 286 человек.

За январь-апрель 2019 года 67 жителей региона умерли от пневмонии. За январь-апрель 2020 — 65 человек, - уточнил Шувалов.

При этом оказалось, что есть прирост заболевших врачей: уже 81 врач и 92 медсестры сдали положительные анализы на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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