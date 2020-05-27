Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов: Смертность от пневмонии за 2020 год ниже, чем за 2019
В Саратовской области сегодня 5932 человека находятся под наблюдением из-за риска заражения коронавирусом.
Зараженных сегодня 2649, из них 1253 – мужчины. Показатель заболеваемости 109,7 на сто тысяч населения, по России 246,9.
На сегодняшний день 942 пациента выздоровели.
Об этом на брифинге 27 мая заявил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.
- На 27 мая 32 человека скончались от коронавируса, - еще две смерти за минувшие сутки. Оба скончавшихся пациента - мужчины, один 68 лет, второй - старше 80 лет.
На стационарном лечении 827 человек с коронавирусом, и еще 767 лечатся амбулаторно, на дому.
В стационарах сегодня 705 пациентов с пневмонией, из них 79 на кислородной поддержке, 52 - на аппаратах ИВЛ. Нескольких таких пациентов удалось снять за сутки с ИВЛ, - рассказал Шувалов.
Он также отметил, что общая смертность за 4 месяца в регионе по сравнению с предыдущим годом на 2,1 % ниже - это 286 человек.
За январь-апрель 2019 года 67 жителей региона умерли от пневмонии. За январь-апрель 2020 — 65 человек, - уточнил Шувалов.
При этом оказалось, что есть прирост заболевших врачей: уже 81 врач и 92 медсестры сдали положительные анализы на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU