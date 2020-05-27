2020-05-27T13:08:53+03:00
Происшествия

Для семьи разбившегося в военном вертолете жителя Энгельса начат сбор средств

Вертолет потерпел крушение на Чукотке накануне
Дарья Вострикова
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При крушении вертолета МИ-8 на Чукотке погибли четыре человекаПри крушении вертолета МИ-8 на Чукотке погибли четыре человекаФото: Предоставлено очевидцем
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Вчера, 26 мая, в районе аэропорта «Угольные Копи» на Чукотке учебно-тренировочный полет на вертолете МИ-8 закончился трагедией.

Как сообщает kp.ru, воздушное судно рухнуло с высоты 30 метров и загорелось.

Спастись не удалось никому из экипажа — в этот день оборвалась жизнь четырех человек. Одним из них был житель Энгельса, 26-летний пилот-мусульманин Хамза (Роман) Аликович Султанов. Об этом сообщает сайт Islamnews.ru.

Мужчина родился в Саратове, закончил татарскую национальную гимназию, учился в аграрном университете, сызранском летном училище. У него осталась жена в Энгельсе и двое маленьких сыновей.

Общественная Молодежная Татарская Организация «СарыТау» объявила сбор средств для семьи погибшего.

- К сожалению, сегодняшний день принёс печальные вести. Трагически погиб выпускник национальной татарской гимназии, воспитатель мусульманского детского лагеря Султанов Хамза. Его семья нуждается в нашей поддержке, у него осталась жена и двое детей... Давайте в этот сложный период их жизни, не оставим одних, а по возможности поможем. Мы открываем сбор: 2202 2015 8360 5353 Раис Дамирович А. Пусть ваши добрые деяния вернутся в тройном размере, — написано в ее аккаунте в соцсети Instagram.

Объявлен сбор средств для семьи погибшего жителя Энгельса

Объявлен сбор средств для семьи погибшего жителя Энгельса

В комментариях под записью неравнодушные граждане выразили слова соболезнования и сочувствия. А друзья погибшего вспоминает его как исключительно доброго, верующего, отзывчивого человека. Со скорбью приняли эту весть в мусульманской общине.

По информации Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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