2020-05-27T12:28:27+03:00
Происшествия

Спасатели вытащили из колодца с водой в Саратове маленького котенка

Животное передали женщине, позвонившей в службу спасения
Ольга Симонова
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Котенка спасли из колодца с водой. Фото городской службы спасенияКотенка спасли из колодца с водой. Фото городской службы спасения
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В Ленинском районе Саратова спасатели достали из колодца с водой котенка.

- На пульт оперативного дежурного позвонила женщина и заявила, что в люк напротив дома №5 по Лунной улице провалился котенок, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горспаса.

На место прибыли спасатели и из трехметрового колодца с помощью сачка достали животное. Его передали заявительнице.

Спасатели достали котенка с помощью сачка из трехметрового колодца. Фото городской службы спасения

Спасатели достали котенка с помощью сачка из трехметрового колодца. Фото городской службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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