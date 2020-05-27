Следователи выяснят, почему саратовца беспричинно обыскали полицейские
Следователи организовали проверку после публикации в одном из СМИ о нарушении прав саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным в ночь с 25 на 26 мая к нему в квартиру в Кировском районе города пришли неизвестные, предположительно полицейские. Без причин и правовых оснований они обыскали жилище, осмотрели вещи и мобильный телефон мужчины, после чего ушли.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняется, кто пришел к горожанину. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU