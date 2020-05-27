В Красноармейском районе сотрудник Росгвардии спас тонущего рыбака
Житель Заводского района Саратова Дмитрий Ободов отправил благодарственное письмо в адрес начальника Управления Росгвардии по Саратовской области за свое спасение.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, мужчина рыбачил 2 февраля в поселке Дубовка Красноармейского района. Он начал бурить лунку, но лед провалился и гражданин начал тонуть. С ним находился приятель, который кинул утопающему веревку, но вытащить друга не получалось.
Очевидцем ЧП стал военнослужащий территориального управления Росгвардии прапорщик Сергей Староверов, который рыбачил неподалеку в свой выходной. Он добрался до Дмитрия, убедил его сохранять спокойствие и вытащил мужчину на берег. А потом посадил в теплый автомобиль, помог переодеться в сухие вещи и довез мужчину до дома.
Горожанин отметил, что давно занимается рыбалкой и даже не думал, что такая ситуация может с ним произойти. Рядом было много людей, в том числе в спасательный жилетах, но только сотрудник Росгвардии захотел ему помочь.
Теперь Дмитрий считает этот день вторым «днем рождения».
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ИСТОЧНИК KP.RU