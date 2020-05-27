В Заводском районе Саратова собака провалилась в шахту лифта строящегося дома
В Заводском районе Саратова спасатели извлекали провалившуюся в шахту лифта собаку.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горспаса, ЧП случилось на проспекте Энтузиастов, 59в. Строители сами не смогли достать животное, потому что оно проявляло агрессию и обратились в городскую службу спасения.
Специалисты спустились в шахту с помощью трехколенной лестницы и петлей для отлова вытащили собаку.
Фото городской службы спасения
- Собака действительно проявляла агрессию, пыталась укусить своих спасителей, но, скорее, от страха, а не из злости, — отметили в горспасе.
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ИСТОЧНИК KP.RU