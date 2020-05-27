2020-05-27T12:00:12+03:00
Происшествия

В Саратове домашнего тирана и насильника посадили на три года

Кроме того, мужчина напал на коллектора
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова суд приговорил 36-летнего местного жителя к трем годам и месяцу лишения свободы за изнасилование, угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, приговор еще не вступил в законную силу.

Суд установил, что мужчина проживал с женщиной в селе Широкое Татищевского района, где они снимали дом. 9 июня к ним явился коллектор, у которого были претензии к хозяйке жилья. Однако обвиняемый, будучи пьяным, напал на него с пистолетом и принялся угрожать. Более того, он металлической трубой разбил машину визитера, причинив ущерб на 95 тыс. рублей. Угомонить разъяренного гражданина смогли полицейские.

Кроме того, мужчина был груб и по отношению к сожительнице. Однажды она не выдержала и уехала от него, поселившись в квартире дома на улице Благодарова в Саратове. Однако тот не оставил ее в покое, он регулярно навещал, а однажды избил и изнасиловал.

Несмотря на то, что мужчина признался только в угрозах и повреждении автомобиля, суд счел, что в изнасиловании он также виновен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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