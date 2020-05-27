В Саратове за 2020 год в авариях пострадали 19 детей-пешеходов

27 Май 2020 2020-05-27T11:55:00+03:00

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В 2020 году в Саратове произошло 16 аварий с участием детей-пешеходов, в которых пострадали 19 несовершеннолетних.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, с 28 по 31 мая в городе пройдет профилактическое мероприятие «Дети-пешеходы».

Сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на поведение водителей и несовершеннолетних на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU