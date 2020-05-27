В Саратове за 2020 год в авариях пострадали 19 детей-пешеходов
Случилось 16 ДТП
Изменить размер текста:
В 2020 году в Саратове произошло 16 аварий с участием детей-пешеходов, в которых пострадали 19 несовершеннолетних.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, с 28 по 31 мая в городе пройдет профилактическое мероприятие «Дети-пешеходы».
Сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на поведение водителей и несовершеннолетних на дорогах.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU