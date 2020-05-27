2020-05-27T11:53:57+03:00
Политика

Губернатор Радаев призвал депутатов облдумы не чернить все подряд, а видеть и положительные стороны

Ранее глава региона призвал считать Саратов лучшим городом мира
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Валерий РадаевВалерий Радаев
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Депутаты Саратовской областной думы 27 мая приняли поправки в бюджет. Этому предшествовали долгие обсуждения, итог которым подвел губернатор Валерий Радаев.

- Муниципальные СМИ без помощи региона не обойдутся. Государственные задачи они выполняли и будут выполнять, все остальное они делают для людей — не забывайте, там тоже люди живут

Мы закрепляем в бюджете 1,5 млрд рублей в поддержку малого бизнеса.

Мы поддержали на уровне региона врачей, социальных работников.

При этом у нас 3,2 млрд рублей дефицит бюджета на конец 2020 года. Сегодня нам 2,1 млрд рублей из федерального центра выделяют на этот разрыв, еще 1 млрд — на повышение зарплат бюджетникам.

У нас сейчас средняя зарплата 28,1 тыс. рублей, а недавно была 24 тыс. Мы с 14-го места поднимаемся на седьмое по уровню зарплат. Это в сегодняшней реальности. Не так быстро, как хотелось, но наш потенциал есть и именно таков сейчас.

Мы укрепляем всю больничную поликлиническую сеть Саратова, 2 с лишним млрд рублей выделяют на это — никогда такого не было.

Мы рискуем бюджетом и поддерживаем, как можем, экономику. Все нельзя чернить, есть что критиковать, мы принимаем критику, но есть же и положительные стороны, — заметил Радаев.

Также Валерий Радаев отдельно попросил поддержать поправки, касаемые заведения в облбюджет 1 млрд 63,4 млн рублей федеральных средств, из которых 874,0 млн рублей будут направлены на создание Парка покорителей космоса имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Депутаты 34 голосами против пяти поддержали обозначенные изменения в областном бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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