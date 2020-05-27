Пенсионер и две женщины пострадали на пожаре в Саратове
Сегодня, 27 мая, на Аткарском тракте в СНТ «Локомотив» в Саратове горела дача.
По данным портала «ЧП Саратов», в результате возгорания пострадали две женщины и 84-летний мужчина. Они отказались ехать в больницу.
По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки.
На месте работали пожарные и бригада ЦМК, обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU