Пенсионер и две женщины пострадали на пожаре в Саратове

27 Май 2020 2020-05-27T11:00:56+03:00

От госпитализации все отказались

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Сегодня, 27 мая, на Аткарском тракте в СНТ «Локомотив» в Саратове горела дача.

По данным портала «ЧП Саратов», в результате возгорания пострадали две женщины и 84-летний мужчина. Они отказались ехать в больницу.

По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки.

На месте работали пожарные и бригада ЦМК, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU