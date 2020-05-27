Министр информации и печати Саратовской области Светлана Бакал отмечает день рождения

27 Май 2020 2020-05-27T10:38:35+03:00

Она занимает пост министра с 2018 года

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Сегодня, 27 мая, празднует день рождения Светлана Бакал — министр информации и печати Саратовской области.

Светлана Бакал родилась в селе Победа Московской области. Она закончила Саратовский государственный университет имени Чернышевского по специальности «Психолог, преподаватель психологии».

Она начала работу в образовательных учреждениях Мордовской АССР и в Энгельсе.

С 1999 года работает в правительстве Саратовской области, начав консультантом. 4 ноября 2018 года назначена министром информации и печати региона. Является действительным государственным советником Саратовской области 1 класса.

У Светланы Бакал имеются ведомственные награды: почетная грамота Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (2003 г.), знак отличия Федеральной службы государственной статистики — медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» (2013 г.), а также почетные грамоты и благодарности губернатора области.

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ИСТОЧНИК KP.RU