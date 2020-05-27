2020-05-27T10:36:41+03:00
Общество

Депутат Лосина назвала журналистов районных газет подвижниками

Она поддержала выделение 15 млн рублей на поддержку районных газет из областного бюджета
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Алевтина ЛосинаАлевтина Лосина
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Депутат областной думы Алевтина Лосина высказалась об изменениях в бюджет области, в частности, выделении 15 млн рублей на поддержку районных газет. Сегодня эти изменения принимаются в областной думе.

- Я, безусловно, всегда за то, чтобы поддерживать районные газеты, ведь у меня – сельский избирательный округ, поэтому значение районной газеты я хорошо знаю. В районных газетах публикуются материалы не только о местных событиях, но и о региональных, федеральных. Человек, оформивший подписку на одну такую газету, получает «окно в большой мир».

Только региональные газеты так часто и душевно рассказывают о конкретных «простых» людях, их судьбах и профессиональных достижениях. Из таких материалов становится понятно, чем и как живет Саратовская область.

До сих пор во многих сохраняется чувство гордости за сам факт попадания на полосу районной газеты - это признак уважения к заслугам. Такие вырезки становятся семейными реликвиями.

Газеты являются связующим звеном между органами власти и населением области. Из районных газет жители сел и небольших городов узнают о решениях, касающихся их жизни, - том числе, это нормативные документы, новости о проведении каких-либо мероприятий и работ, - сказала Алевтина Лосина.

По ее словам, муниципальные печатные СМИ позволяет населению адаптироваться к сегодняшнему дню. По данным ВЦИОМ (2018 год) в селах 32% опрошенных получают информацию преимущественно из местных СМИ. На вопрос социологов «Готовы ли вы полностью отказаться от печатных СМИ в пользу электронных СМИ в интернете или нет?» три четверти опрошенных, из которых 85% проживают в сельской местности, ответили отрицательно.

- В провинции - специфический уклад жизни, свои приоритеты и мироощущение. Провинциальная газета остаётся центром притяжения и единения людей. В небольшом городке, поселке газета продолжает служить общению людей, пробуждает их интерес друг к другу, к актуальной проблематике страны. Такую газету ждут, обсуждают публикуемые в ней статьи и заметки, обращаются в редакцию со своими нуждами и всегда находят понимание, поддержку, готовность помочь, потому что эта газета рядом, почти родная. Работа редакции происходит в более сложных условиях, чем у коллег из областного центра. Чаще бывают поездки по району; здесь меньшая обеспеченность техникой и расходными материалами, более низкие зарплаты. Эти журналисты – подвижники. И кроме того, они – важнейшая составляющая местной интеллигенции, которая задает духовные и нравственные векторы, - заявила Лосина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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