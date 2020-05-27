В семи районах и в Саратове число зараженных коронавирусом превысило 100 человек

27 Май 2020 2020-05-27T10:10:49+03:00

Распространение коронавируса по районам Саратовской области на 27 мая 2020 года Фото: Ольга Симонова

Обновлена карта распространения коронавируса на 27 мая 2020 года

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В Саратовской области обновлена карта распространения коронавируса.

По данным оперативного штаба, за сутки выявлено 68 заражений, а всего — 2 649.

Главный очаг заболевания — Саратов. Сейчас здесь зарегистрировано 670 случаев.

171 случай — в Энгельсском районе, 168 — в Ершовском, 141 — в Балаковском, 122 — в Краснокутском, 116 — в Вольском, 111 — в Аткарском, 100 — в Марксовском.

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ИСТОЧНИК KP.RU