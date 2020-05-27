В Саратове сотрудница банка отговорила пенсионерку отдавать 700 тыс. рублей мошенникам

27 Май 2020 2020-05-27T10:10:13+03:00

Доверчивая гражданка была готова перевести все свои сбережения

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В отдел полиции Волжского района Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя пенсионерка.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, гражданке позвонил неизвестный и сообщил о якобы попытках украсть деньги с ее счета. Та пошла в банк, сняла 300 тыс. рублей и через терминал перевела деньги на указанный злоумышленником счет.

У нее оставалось еще 700 тыс. рублей, но в другом банке. Пенсионерка отправилась туда и встретила специалиста группы клиентского обслуживания Оксану Субботину. Та долго объясняла женщине, что ее деньги хотят забрать мошенники и спасла горожанку от необдуманного поступка.

За это Оксана Субботина получила благодарственное письмо от полковника полиции Андрея Чепурного.

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ИСТОЧНИК KP.RU