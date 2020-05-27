Без воды остался центр Саратова и поселок Солнечный
Сегодня, 27 мая, из-за работ на коммуникациях ориентировочно до 20:00 не будет воды в 9, 10 и 11-м микрорайонах поселка Солнечный Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», подвоз воды организован к детсадам на улице Лисина, 4 и 8.
До времени окончания ремонта пожарного гидранта — 14:00 — без водоснабжения остались жители квадрата улиц Радищева, Сакко и Ванцетти, Горького и проспекта Кирова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU