Без воды остался центр Саратова и поселок Солнечный

27 Май 2020 2020-05-27T10:06:03+03:00

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Сегодня, 27 мая, из-за работ на коммуникациях ориентировочно до 20:00 не будет воды в 9, 10 и 11-м микрорайонах поселка Солнечный Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», подвоз воды организован к детсадам на улице Лисина, 4 и 8.

До времени окончания ремонта пожарного гидранта — 14:00 — без водоснабжения остались жители квадрата улиц Радищева, Сакко и Ванцетти, Горького и проспекта Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU