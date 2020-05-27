В саратовском СИЗО мужчина напал на инспектора
В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о дезорганизации учреждения УФСИН.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрением оказался 32-летний мужчина.
По версии следствия, вечером 5 мая он отказался заходить в камеру СИЗО-1. При этом мужчина нецензурно ругался. Он схватил деревянную киянку для осмотра помещений и кинулся с ней на инспектора, а потом бросил ее в него.
Расследование дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU