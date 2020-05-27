В саратовском СИЗО мужчина напал на инспектора

27 Май 2020 2020-05-27T10:05:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о дезорганизации учреждения УФСИН.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрением оказался 32-летний мужчина.

По версии следствия, вечером 5 мая он отказался заходить в камеру СИЗО-1. При этом мужчина нецензурно ругался. Он схватил деревянную киянку для осмотра помещений и кинулся с ней на инспектора, а потом бросил ее в него.

Расследование дела продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU